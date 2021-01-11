Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В понедельник, 11 января, в городе начали работать два специальных полка полиции. Новые подразделения появились в составе столичного управления МВД после реорганизации ведомства.
Теперь безопасность горожан и общественный порядок будут охранять 1-й и 2-й специальные полки полиции. В первое подразделение вошли сотрудники туристической полиции, задача которых — оказание помощи иностранцам, а также кавалеристы, которые дежурят в парковых зонах и помогают контролировать порядок во время массовых спортивных и зрелищных мероприятий. Второй спецполк сформирован из сотрудников патрульно-постовой службы. Его гордость — моторизированный батальон, специалисты которого обеспечивают безопасность на общественно значимых мероприятиях, причем не только в столице, но и в других регионах России.
Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с сотрудниками 1-го специального полка и узнал, кто служит в подразделениях. Младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов служат в специализированном батальоне по обслуживанию пешеходных зон общегородского значения. Их задача — обеспечивать безопасность центральных улиц и помогать иностранным гражданам. По словам Анастасии, кандидат на службу в батальоне должен не только иметь отличную физподготовку, как и в других подразделениях, но и обладать дополнительными знаниями.
— В батальон берут только тех, кто владеет иностранными языками на таком уровне, чтобы общаться с иностранцами и хорошо их понимать, — объясняет младший лейтенант Медведева. — Еще нужно хорошо знать город.
Многие коллеги Анастасии знают два языка и больше. Например, Роман Расулов владеет английским и немецким.
Сотрудники 1-го спецполка не только помогают иностранным гражданам решить их проблемы. Например, в их обязанности входит проверка припаркованных автомобилей — часто случается, что угонщики оставляют украденные машины на улицах.
В ближайшем будущем 1-й и 2-й специальные полки ждет оптимизация штатной численности. По данным из открытых источников, в их состав могут войти саперы и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. А еще стражи порядка из специальных полков получат новую форму, которая сейчас находится на этапе разработки.
Кстати, по данным Комиссии по безопасности Московской городской думы, предпринимаемые меры по профилактике правонарушений в столице дают свои плоды. Уровень преступности в Москве стабильно сохраняется на более низком уровне, чем аналогичные показатели по Центральному федеральному округу.
Благодаря профилактическим мерам, в том числе поддержке народных дружин и общественных пунктов охраны порядка, ежегодно повышается раскрываемость преступлений.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Щитов, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы:
— Обеспечить безопасность помогают и информационные технологии. В конце 2020 года Мосгордума приняла бюджет Москвы, в котором заложены средства для государственной программы «Безопасный город», которая обеспечивает снижение криминогенной обстановки в столице и повышение обеспечения безопасности граждан. Отдельное внимание уделяется охране и антитеррористической защищенности объектов.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В раскрытии преступлений полицейским помогают 178 тысяч камер городской системы видеонаблюдения. Они позволяют увеличить показатели раскрываемости на 15–20 процентов. В ближайшем будущем планируется оснастить современным оборудованием 31 объект органов правопорядка.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Вечерняя Москва: последние новости
Более 400 новых объектов образования построили в Москве за 10 лет Более 400 новых объектов образования построили в Москве за 10 лет Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за похолодания Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за похолодания Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы на севере Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы на севере Москвы
Комментарии 1
Новости Москвы , Анастасия Медведева , Кирилл Щитов , Мосгордума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение