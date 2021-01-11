Обновленное подразделение московского управления МВД приступило к работе 

В понедельник, 11 января, в городе начали работать два специальных полка полиции. Новые подразделения появились в составе столичного управления МВД после реорганизации ведомства.

Теперь безопасность горожан и общественный порядок будут охранять 1-й и 2-й специальные полки полиции. В первое подразделение вошли сотрудники туристической полиции, задача которых — оказание помощи иностранцам, а также кавалеристы, которые дежурят в парковых зонах и помогают контролировать порядок во время массовых спортивных и зрелищных мероприятий. Второй спецполк сформирован из сотрудников патрульно-постовой службы. Его гордость — моторизированный батальон, специалисты которого обеспечивают безопасность на общественно значимых мероприятиях, причем не только в столице, но и в других регионах России

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с сотрудниками 1-го специального полка и узнал, кто служит в подразделениях. Младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов служат в специализированном батальоне по обслуживанию пешеходных зон общегородского значения. Их задача — обеспечивать безопасность центральных улиц и помогать иностранным гражданам. По словам Анастасии, кандидат на службу в батальоне должен не только иметь отличную физподготовку, как и в других подразделениях, но и обладать дополнительными знаниями.

— В батальон берут только тех, кто владеет иностранными языками на таком уровне, чтобы общаться с иностранцами и хорошо их понимать, — объясняет младший лейтенант Медведева. — Еще нужно хорошо знать город.

Многие коллеги Анастасии знают два языка и больше. Например, Роман Расулов владеет английским и немецким.

Сотрудники 1-го спецполка не только помогают иностранным гражданам решить их проблемы. Например, в их обязанности входит проверка припаркованных автомобилей — часто случается, что угонщики оставляют украденные машины на улицах.

В ближайшем будущем 1-й и 2-й специальные полки ждет оптимизация штатной численности. По данным из открытых источников, в их состав могут войти саперы и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. А еще стражи порядка из специальных полков получат новую форму, которая сейчас находится на этапе разработки.

Кстати, по данным Комиссии по безопасности Московской городской думы , предпринимаемые меры по профилактике правонарушений в столице дают свои плоды. Уровень преступности в Москве стабильно сохраняется на более низком уровне, чем аналогичные показатели по Центральному федеральному округу.

Благодаря профилактическим мерам, в том числе поддержке народных дружин и общественных пунктов охраны порядка, ежегодно повышается раскрываемость преступлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щитов, председатель комиссии по безопасности Мосгордумы:

— Обеспечить безопасность помогают и информационные технологии. В конце 2020 года Мосгордума приняла бюджет Москвы, в котором заложены средства для государственной программы «Безопасный город», которая обеспечивает снижение криминогенной обстановки в столице и повышение обеспечения безопасности граждан. Отдельное внимание уделяется охране и антитеррористической защищенности объектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В раскрытии преступлений полицейским помогают 178 тысяч камер городской системы видеонаблюдения. Они позволяют увеличить показатели раскрываемости на 15–20 процентов. В ближайшем будущем планируется оснастить современным оборудованием 31 объект органов правопорядка.