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Москва

Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде»
Фото: Instagram
В Ботаническом саду «Аптекарский огород» расцвела орхидея «яйцо в гнезде». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» — явление можно увидеть в Пальмовой оранжерее до конца этой недели. Научное название растения, расцветка которого действительно похожа на яичную скорлупу, — пафиопедилум хорошенький. В природе эта орхидея произрастает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Южном Китае», — рассказала она.

Ольга Архипова напомнила, что в Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей вРоссии.
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Новости Москвы , Ольга Архипова , МГУ , Малайзия , Бирма , Таиланд
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