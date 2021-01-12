Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в «Аптекарском огороде» 

В Ботаническом саду «Аптекарский огород» расцвела орхидея «яйцо в гнезде». Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» — явление можно увидеть в Пальмовой оранжерее до конца этой недели. Научное название растения, расцветка которого действительно похожа на яичную скорлупу, — пафиопедилум хорошенький. В природе эта орхидея произрастает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Южном Китае», — рассказала она.
Ольга Архипова напомнила, что в Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей вРоссии.