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Столичных водителей предупредили о возможной опасности на дорогах из-за похолодания 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания в Москве
Фото: ТАСС
Столичным водителям рекомендовали быть внимательнее и осторожнее на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
Уточняется, что в ближайшее время в столице похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до 20 градусов мороза. В пресс-службе напомнили, что плохое сцепление с дорогой из-за гололеда увеличивает тормозной путь автомобиля. Для того чтобы не попасть в аварию, не стоит совершать резких маневров.
Также горожанам напомнили о том, что необходимо еще раз проверить работу своей машины. Так, водителям нужно проверить работу аккумулятора, наличие незамерзайки, а также щетки для снега.
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