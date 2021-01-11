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Москва

Собянин объявил об увеличении пунктов вакцинации от COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет увеличено число прививочных пунктов, а также открыта запись на вакцинацию для работников сферы IT и связи, недвижимости и туристической отрасли. Об этом столичный градоначальник рассказал в своем блоге.
По словам Собянина, 13 января будет открыта новая запись на вакцинацию.

«Для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью», — пояснил он.

Мэр Москвы также отметил, что привиться смогут и сотрудники гостиниц и туристических агентств.
«14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», — подчеркнул Собянин.
Он напомнил, что вакцинация в Москве проводится без выходных.
Как сообщал «Рамблер» вспышка COVID-19 год назад в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 90,3 млн человек. В России заболело более 3,4 млн человек.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин
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