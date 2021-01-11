В городе появился первый учебный электробус

Внутри учебного электробуса есть кабина для водителя-наставника и кабина для стажера, благодаря чему инструктор может полностью контролировать процесс, а при необходимости управление транспортным средством перейдет на него. Стажеры также проходят часть программы на учебно-курсовом комбинате с тренажерами, которые полностью имитируют процесс управления электробусом.

Вместительность московского электробуса составляет 85 пассажиров. В машине предусмотрено от 30 мест для сидения. Пользоваться им также удобно маломобильным пассажирам благодаря низкому уровню пола, наличию пандуса, накопительной площадке и местам для слабовидящих людей с собакой-поводырем.

Ранее парк Мосгортранса пополнился 600-м электробусом. Москва в настоящее время является лидером по количеству электробусов в Европе.