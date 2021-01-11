Мэр: новую школу в Левобережном откроют в 2021 году

«Пока она еще не закончена, но практически на 90% готова, уже можно понять, что это за школа. Одна из самых уникальных школ в Москве на 1 тыс. 900 детей. Это очень большая школа, одна из самых больших, она сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали здесь комфортно. Отдельные блоки для начальных классов, для средних классов. Верхний этаж — «умные» классы, где есть и медицинские, и технологические классы, IT-классы, раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть. Действительно, в такой школе будет интересно учиться и преподавать. Поздравляю вас с окончанием основных работ по строительству, сейчас дело с пусконаладочными работами, ну, и 1 сентября двери должны быть открыты», — заявил Сергей Собянин.
«Конечно, для Левобережного — это такой будет уникальный объект, вообще для всего города, но и для этого района, в котором есть реальные проблемы по школам и детским садам, потому что построены по старому проекту. Еще минобороновский целый район, который плохо обеспечен социальными объектами. Рядом строится еще детский сад, начальная школа. Так что целый такой образовательный кластер будет. Будем продолжать школы строить. Детские сады десятками в Москве как строили, так и будем строить, несмотря на проблемы, которые есть», — заключил Собянин.