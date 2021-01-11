Мэр: новую школу в Левобережном откроют в 2021 году

Новую школу в районе Левобережный планируется открыть к 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося здания школы №158.

«Пока она еще не закончена, но практически на 90% готова, уже можно понять, что это за школа. Одна из самых уникальных школ в Москве на 1 тыс. 900 детей. Это очень большая школа, одна из самых больших, она сделана таким образом, чтобы дети себя чувствовали здесь комфортно. Отдельные блоки для начальных классов, для средних классов. Верхний этаж — «умные» классы, где есть и медицинские, и технологические классы, IT-классы, раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, то есть все, что нужно для современной школы, здесь есть. Действительно, в такой школе будет интересно учиться и преподавать. Поздравляю вас с окончанием основных работ по строительству, сейчас дело с пусконаладочными работами, ну, и 1 сентября двери должны быть открыты», — заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в городе продолжится строительство большого количества школ и детских садов.