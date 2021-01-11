Московские медики вылечили от COVID-19 более 700 тысяч человек 

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Список категорий горожан, которые могут поставить прививку от COVID-19, еженедельно расширяется.

Москве 6684 человек вылечили от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего тех, кто вылечился, уже 701 790 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Также за прошедший день специалисты зафиксировали 4646 новых случаев заражения COVID-19. 75 человек скончались, у них был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В столице продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Еженедельно расширяется список категорий граждан , которые могут сделать прививку. Сейчас в него входят работники банковского и финансового сектора, сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня. Вакцинация доступна и людям старше 60 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания, а также студентам вузов и колледжей старше 18 лет.