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Москва

Московские медики вылечили от COVID-19 более 700 тысяч человек 

Mos.ru 42 минуты назад
Московские медики вылечили от COVID-19 более 700 тысяч человек
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Список категорий горожан, которые могут поставить прививку от COVID-19, еженедельно расширяется.
В Москве 6684 человек вылечили от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Всего тех, кто вылечился, уже 701 790 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Также за прошедший день специалисты зафиксировали 4646 новых случаев заражения COVID-19. 75 человек скончались, у них был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
В столице продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Еженедельно расширяется список категорий граждан, которые могут сделать прививку. Сейчас в него входят работники банковского и финансового сектора, сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровня. Вакцинация доступна и людям старше 60 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания, а также студентам вузов и колледжей старше 18 лет.
Сделать прививку можно в 70 пунктах на базе городских поликлиник, они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС. ИНФО», а также через информационные киоски в поликлиниках города или по телефону. В прививочном пункте необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий занятость в соответствующей сфере.
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Новости Москвы , Общество , Mos.ru
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