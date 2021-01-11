Еще 6 тыс. 778 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6 тыс. 778 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели еще 6 тыс. 778 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 708 тыс. 568. В Москве за сутки выявлен 5 тыс. 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1 тыс. 711 человек», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, за сутки в столице скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.