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Еще 6 тыс. 778 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 1 11 января 2021
Еще 6 тыс. 778 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6 тыс. 778 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице выздоровели еще 6 тыс. 778 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 708 тыс. 568. В Москве за сутки выявлен 5 тыс. 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1 тыс. 711 человек», — говорится в сообщении.

По информации оперштаба, за сутки в столице скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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Новости Москвы , Общество
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