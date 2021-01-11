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Пешеходный мост через Яузу соединит Ростокино и Алексеевский район 

Москва24 и ещё 2 6 часов назад
Мост через Яузу соединит Ростокино и Алексеевский район
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Пешеходный мост через реку Яузу появится на границе Алексеевского района и Ростокино в столице. Данный проект уже одобрила Москомархитектура, сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Согласован вантовый вариант моста, с аркой высотой 12 метров. Пролетные конструкции выполнят в красном цвете, а крепления в темном", — заявил Сергей Кузнецов.

В результате благодаря мосту будет создана дополнительная связь между районами Ростокино и Алексеевский. Планируется, что с южной стороны сход с моста направят в сторону Будайской улицы. С северной стороны сход с моста направят к Проектируемому проезду № 742 и улице Касаткина. Ожидается, что весь мост будет протягиваться на 70 метров. Планировщиком выступит "Интермост".
Ранее был завершен капитальный ремонт Электрозаводского моста.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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