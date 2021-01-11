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Москва

На mos.ru обновили сервисы сверки счетов владельцев недвижимости 

RT на русском и ещё 4 5 часов назад
На mos.ru обновили сервисы сверки счетов владельцев недвижимости
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
На портале mos.ru завершилась модернизация сервиса сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции «Запрос на сверку расчётов по финансово-лицевому счёту».
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Теперь арендаторам городских помещений и земельных участков, а также покупателям объектов нежилого фонда столицы доступна возможность одновременного запроса двух сервисов.

«Кроме знакомых опций, они могут также дистанционно воспользоваться запросом акта сверки расчётов по каждому счёту путём перехода в соответствующую государственную функцию», — пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о развитии цифровых сервисов для населения.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов , Mos.ru
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