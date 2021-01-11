На mos.ru обновили сервисы сверки счетов владельцев недвижимости 

Все новости на карте

На портале mos.ru завершилась модернизация сервиса сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции «Запрос на сверку расчётов по финансово-лицевому счёту».

Теперь арендаторам городских помещений и земельных участков, а также покупателям объектов нежилого фонда столицы доступна возможность одновременного запроса двух сервисов.

«Кроме знакомых опций, они могут также дистанционно воспользоваться запросом акта сверки расчётов по каждому счёту путём перехода в соответствующую государственную функцию», — пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.