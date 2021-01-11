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Загруженность столичных дорог оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Загруженность дорог оценивается в три балла
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог в Москве оценивается в три балла, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), на востоке (в районе Вешняки).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Минском, Киевском, Калужском, Варшавском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Волгоградском, Рязанский проспектах, а также на проспекте Мира.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Савеловский, Беговой. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Якиманка, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Котельнической, Серебрянической набережных, ул. Балчуг, Яузская, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит три балла.
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Новости Москвы , Минск , Приморский Край , Ярославский
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