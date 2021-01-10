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Очередь на квартиры в Москве сократилась почти в три раза 

Российская Газета 4 часа назад
Очередь на квартиры в Москве сократилась в три раза
Фото: iStock
Количество семей, находящихся в очереди на улучшение жилищных условий в столице, за десять лет сократилась почти в три раза. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные департамента городского имущества.
Если в начале 2010 года в жилищной очереди находилось 136,7 тысячи семей, то в декабре 2020-го — 50,2 тысячи. Только в течение последнего месяца 2020 года очередь сократилась на 5 тысяч позиций.
В департаменте отмечают, что сокращение очереди связано с двумя факторами: предоставлением жилья и выплатами на строительство или покупку "квадратов".
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