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Москва

Собянин напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм на катках Москвы 

Москва24 и ещё 8 7 часов назад
Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках
Фото: vk.com/mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице работают более 200 катков с искусственным льдом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Глава города напомнил, что на них необходимо соблюдать санитарные правила. Собянин отметил, что сотрудники катков следят за количеством гостей во избежание скопления людей.

"В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции", — написал глава города.

Ранее Собянин призвал жителей Москвы лучше узнать свой район в новогодние праздники. Он также отметил, что горожане могут посетить катки "Московских сезонов", а также прогуляться по обновленным паркам и набережным.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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