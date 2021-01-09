Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на катках

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице работают более 200 катков с искусственным льдом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram

Глава города напомнил, что на них необходимо соблюдать санитарные правила. Собянин отметил, что сотрудники катков следят за количеством гостей во избежание скопления людей.

"В раздевалках и пунктах проката надо надевать маски и перчатки. Но, тем не менее, катание на свежем воздухе приносит истинное удовольствие и самые позитивные эмоции", — написал глава города.

Ранее Собянин призвал жителей Москвы лучше узнать свой район в новогодние праздники. Он также отметил, что горожане могут посетить катки "Московских сезонов", а также прогуляться по обновленным паркам и набережным.