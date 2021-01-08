Сильное похолодание придет в Москву в ближайшие дни

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Городские службы уже приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу и в воскресенье днем составит минус четыре — минус семь градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус пяти — минус восьми градусов. В Московской области будет холоднее — местами температура воздуха опустится до минус 11 градусов.

Скорость ветра составит два — восемь метров в секунду. В городе будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

Днем в понедельник, 11 января, температура воздуха составит 9–11 градусов ниже нуля, ночью она опустится до минус 14 градусов.

Днем 12 января в Москве и Подмосковье столбики термометров покажут от минус шести до минус 11 градусов, 13 января похолодает до минус 14 градусов. Ночью температура воздуха в столице останется прежней, а в области местами она опустится до минус 18 градусов.

Южный ветер будет дуть во вторник со скоростью от трех до восьми метров в секунду, в среду он поменяет направление на юго-восточное. Ожидается облачная погода.

В связи с предстоящим похолоданием городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления, сообщил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы, — отметил заммэра. — Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению».

Петр Бирюков подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Отпуск тепла регулируется с помощью двух основных параметров: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.