График работы столичного транспорта изменится в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы:

"В рождественскую ночь мы продлим график работы в московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой. Метро и МЦК проработает до 2:00 7 января. На диаметрах мы запустим дополнительные утренние и ночные рейсы".

Отмечается, что полное расписание поездов можно посмотреть на сайте перевозчика и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

"В рождественскую ночь с 6 на 7 января 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00 и работают 15 ночных маршрутов. Подробнее о том, какие маршруты продлят — на сайте Мосгортранса", — уточняется в материале.

В пресс-службе напомнили о том, что все уличные парковки бесплатны по 9 января.