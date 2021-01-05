В Москве эвакуировали машину вместе с водителем 

По данным канала, эвакуаторщик «то ли не заметил, то ли не захотел будить» спящего в машине водителя.

На опубликованном видео, иллюстрирующем запись, водитель автомобиля, который везет эвакуатор, жмет на сигнал и кричит: «Але!», пытаясь обратить на себя внимание.

Канал не уточнил, когда именно случился инцидент. Однако на опубликованных кадрах видно, что на улице достаточно темно, людей на обочинах нет, как и мимо проезжающих машин.

«Рамблер» писал, что ранее в Самарской области преступник угнал ВАЗ-2110, в салоне которого в тот момент сидел четырехлетний мальчик. Ребенка угонщик высадил по дороге у одного из продуктовых магазинов, сотрудники которого вызвали полицию.