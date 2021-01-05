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За сутки в Москве выявили 4842 заболевших коронавирусом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
За сутки в Москве выявили 4842 заболевших коронавирусом
Фото: News.ru
За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4842 жителей Москвы. Общее число заражённых COVID-19 в столице выросло до 833 412 человек.

За последние сутки в Москве выявлено 4842 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 833 412, — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что днём ранее в Москве диагноз COVID-19 поставили в 3591 пациенту. По данным оперштаба, число выздоровевших от коронавируса жителей столицы за последние 24 часа превзошло количество заболевших и такая динамика наблюдается с 1 января.
За сутки в Москве от коронавируса вылечились 6752 человека, общее число выздоровевших достигло 659 076. За весь период пандемии скончались от инфекции 11 582 жителя столицы (+75 за сутки).
Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 284 384 человека. Как сообщили сотрудники оперативного штаба, за последние сутки из отечественных больниц по выздоровлении врачи выписали 22 632 пациентов с ранее диагностированным COVID-19.
Всего с болезнью к настоящему моменту удалось справиться 2 662 668 россиянам. Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие 24 часа в России скончались 518 человек, заражённых коронавирусом. За время пандемии жертвами инфекции стали 59 506 россиян.
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