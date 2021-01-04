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Москва

Москвичей ждет «белое» Рождество 

РИАМО и ещё 2 4 января 2021
Москвичей ждет «белое» Рождество
Фото: РИА Новости
В Москве на Рождество пойдет снег, также днем прогнозируются морозы до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеовести». В среду, 6 января, ночью в столице будет до минус 3-5 градусов, по области — до минус 3-8 градусов. В Москве днем ожидается от минус 2 до минус 4 градусов, а в Подмосковье — от минус 2 до минус 7 градусов.

«В четверг, 7 января, будет сыпать снег, так что Рождество в Москве обещает быть «белым». Ночью ожидаются небольшие морозы — минус 3-8 градуса, а днем — минус 2-7 градуса», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в ночь перед Рождеством в этом году в столице будет близка к норме. В последние дни новогодних каникул снег начнет прекращаться, а показания термометров станут снижаться.
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