Центр для занятий серфингом появится в 2023 году

Первый в мире крытый центр для занятий серфингом планируется построить в Москве в 2023 году, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Мэр добавил, что генератор волн планируется сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.
"В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш "экзотический остров", — добавил Собянин.