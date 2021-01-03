Центр для занятий серфингом появится в 2023 году

"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".