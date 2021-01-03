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Центр для занятий серфингом появится в Москве в 2023 году 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Центр для занятий серфингом появится в 2023 году
Фото: страница Сергея Собянина во «ВКонтакте»
Первый в мире крытый центр для занятий серфингом планируется построить в Москве в 2023 году, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2023 году планируем построить в Хорошево-Мневниках первый в мире крытый центр для занятий серфингом. В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Мэр добавил, что генератор волн планируется сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.

"В Москве много любителей этого зрелищного спорта, и я надеюсь, что им понравится наш "экзотический остров", — добавил Собянин.

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