Женщины-машинисты начали работать на голубой ветке метро

В наше время мы считаем, что должен быть выбор у всех: заниматься и работать там, где он хочет, независимо от пола. Поэтому мы очень рады, что Московский метрополитен один из первых в Российской Федерации даёт такую возможность женщинам, которые работали в метро, получить новую профессию, — отметил он.