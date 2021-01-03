Электронные паспорта граждан появятся до 1 декабря

Электронные паспорта граждан появятся в Москве до 1 декабря. В столице будет запущен соответствующий пилотный проект, сообщили ТАСС в МВД России

Электронный паспорт дополнит мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и станет ключом к госуслугам. Паспорт будет отличаться высокой степенью защиты по сравнению с бумажным, износостойкостью и практичностью, а при утере его можно быстро заблокировать, пояснили в ведомстве.

Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации отечественного производства.