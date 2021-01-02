Меры безопасности усилили в транспорте на праздники

В праздничный период в московском наземном транспорте, метро, на МЦД и МЦК, а также на автовокзалах усилены меры безопасности. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

В вестибюлях и на станциях работают на 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками. Мы чаще проверяем оставленные вещи и подозрительные предметы в вагонах метро, салонах автобусов, электробусов и трамваев, — говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

Там также предупредили пассажиров, что они могут быть остановлены в зоне досмотра. В департаменте пояснили, что меры направлены на недопущение «малейших происшествий» и попросили отнестись к ним с пониманием.

Ранее NEWS.ru писал, что в дептрансе назвали самую загруженную станцию метро в 2020 году. Таковой оказалась «Комсомольская» Кольцевой линии даже с учётом сокращения количества пассажиров на 45% из-за пандемии коронавируса. Ей воспользовались около 24 млн пассажиров. Эта станция была самой популярной у пассажиров и в 2019 году.