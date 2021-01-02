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Москва

Станция «Комсомольская» Кольцевой линии метро стала самой загруженной в прошлом году 

Москва24 и ещё 4 7 часов назад
«Комсомольская» стала самой загруженной станцией в 2020 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Комсомольская" Кольцевой линии столичной подземки оказалась наиболее загруженной в 2020 году. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса Москвы в Telegram-канале.

"Ей воспользовались почти 24 миллиона пассажиров", — сообщили в департаменте транспорта города.

Представители ведомства добавили, что в 2019 году "Комсомольская" Кольцевой линии также была самой популярной по количеству пассажиров станций.
Кроме того, в Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость "Единого" билета на одну поездку в метро и наземном транспорте составит 60 рублей. Ранее говорилось, что более 300 тысяч москвичей воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Этот показатель в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период год назад.
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