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Погода в Москве: Белое покрывало: на Москву обрушился сильный снегопад 

ТК «Звезда» 8 часов назад
На Москву обрушился сильный снегопад
Фото: globallookpress.com
В Москве на сутки продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за обрушившегося на столицу снегопада. Как сообщили в Центре погоды «Фобос», сегодня в городе сохранится пасмурная с влажными снегопадами погода при температуре воздуха на 5-7 градусов выше климатической нормы.
Накануне ледяной дождь превратил улицы в каток. Тротуары стали зеркальными — пройти, не поскользнувшись, можно было с трудом. Некоторые москвичи для прогулок по городу переобулись в коньки.
Столичный Департамент транспорта просит водителей и пешеходов быть особо внимательными и острожными. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до конца дня, в некоторых районах возможен дождь.
Кроме того, в столице из-за погодных условий задержаны десятки авиарейсов. В основном речь идет о самолетах, летящих из Сибири. Опоздание в среднем составляет около часа.
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Новости Москвы , Погода
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