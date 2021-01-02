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Собянин назвал столичных медиков героями минувшего года 

Агентство «Москва» и ещё 4 1 час назад
Собянин назвал столичных медиков героями минувшего года
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за вклад в борьбу с коронавирусом и назвал их героями минувшего года. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Главные герои минувшего года — наши медики и все сотрудники клиник. Ваши профессионализм, искренняя преданность своему делу и самоотдача — самое важное, что было в 2020-м», — написал мэр.

Он отметил, что первыми вал обращений с симптомами коронавируса приняли на себя фельдшеры скорой помощи. Как подчеркнул Собянин, они рисковали, но выезжали на вызовы. Врачи и медсестры сутки напролет дежурили в «красных зонах». Лаборанты осваивали новые методы выявления опасного вируса.
В качестве примера мэр привел работу Олега Шаровского, который трудится на станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова. «К высокому темпу за почти 20 лет стажа он уже привык, но в пандемию работа серьезно изменилась: нагрузка выросла в разы, ввели экспресс-тесты и защитные костюмы. Главное новогоднее пожелание Олега: чтобы эпидемия отступила и все вернулись к своей обычной жизни», — рассказал Собянин.
Еще один столичный медик — фельдшер-лаборант ДКЦ №1 Виктория Каширина — с марта работает в ПЦР-отделении. По словам Кашириной, которые цитирует мэр, борьба с вирусом научила ее бережнее относиться к родным и близким, встречи с которыми стали реже и короче. Также Собянин рассказал про кастеляншу НИИ имени Склифосовского Светлану Егунову, которая перед сменами раскладывает по размерам костюмы медперсонала ковидной зоны. Натирает специальной жидкостью защитные очки, чтобы не запотевали. Собянин подчеркнул, что именно такие, казалось бы, мелочи помогают врачам не отвлекаться во время спасения жизни тяжелых пациентов.

«Спасибо всем медицинским работникам — врачам, медсестрам, санитарам, лаборантам, фельдшерам — за ваш самоотверженный труд. Вы и сейчас, в праздничные дни, на передовой борьбы за жизнь и здоровье москвичей. Низкий вам поклон!», — написал мэр.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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