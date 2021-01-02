Тестирование виртуальной карты «Тройка» началось в метро

Тестирование виртуальной транспортной карты «Тройка» началось в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram.
«Мы начали тестирование виртуальной «Тройки» в метро. В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная «Тройка». Больше никаких лишних карт и очереди за билетами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что столичный метрополитен, АО «Расчетные решения» (входит в группу компаний Сбербанка) и АО «Мострансавто» зарегистрировали компанию ООО «Сбертройка». Согласно подписанному соглашению, до конца 2020 года планировалось создать предприятие «Сбертройка», а также создание возможности оплаты банковскими и социальными картами в Тульской области и еще в трех регионах. Кроме этого, в 2021 году планируется выпуск единой карты «Тройка» в Москве и Московской области, а также запуск мобильного приложения с функционалом карты «Тройка». Ранее Агентство «Москва» сообщало, что закрытое тестирование единой «Тройки» начали на двух автобусных маршрутах в подмосковном Королеве. Тестирование проходит без пассажиров, в нем принимает участие фокус-группа из 500 человек.