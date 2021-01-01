Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов уволен с должности — СМИ 

Москва24 и ещё 4 32 минуты назад
Уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности", — сказал собеседник агентства.

Источник агентства добавил, что врио начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин.
Дроганов был назначен начальником столичного управления ГИБДД в ноябре 2019 года. До этого он исполнял обязанности начальника Управления ГИБДД по Москве, а ранее выступал заместителем начальника ведомства. Службу в органах внутренних дел специалист начал в 1983 году.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Москва24: последние новости
Парки Москвы будут открыты в новогоднюю ночь Парки Москвы будут открыты в новогоднюю ночь Синоптики рассказали о погоде в Москве с 1 по 8 января Синоптики рассказали о погоде в Москве с 1 по 8 января Почти 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Почти 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Новости Москвы , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение