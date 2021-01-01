Уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов

Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности", — сказал собеседник агентства.

Источник агентства добавил, что врио начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин.

Дроганов был назначен начальником столичного управления ГИБДД в ноябре 2019 года. До этого он исполнял обязанности начальника Управления ГИБДД по Москве, а ранее выступал заместителем начальника ведомства. Службу в органах внутренних дел специалист начал в 1983 году.