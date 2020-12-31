Проезд в московском метро стал бесплатным 

«В период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Кроме того, мы подготовили традиционный новогодний подарок для жителей города — проезд на метро и МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января)», — заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.