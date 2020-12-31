Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных мегаполисов

«Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система "умного транспорта", доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система "умного города" помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей», — сообщили РИА Новости в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.