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В Москве более 150 пар поженятся накануне Нового года 

ТАСС 1 час назад
Более 150 пар поженятся накануне Нового года
Фото: ТАСС