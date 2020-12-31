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Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде в последний день года 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега со слабым дождем. В отдельных районах города и области возможен гололед. Максимальные температуры в центре ноль — плюс 2, в столичном регионе — минус 2 — плюс 3", — сказал Леус.

Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в новогоднюю ночь, температура воздуха будет от нуля до -1 градуса, сообщил Михаил Леус.

"В новогоднюю ночь погода в Москве ожидается облачная с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега с гололедицей и температурой около нуля градусов, 0…-1", — сказал Леус.

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Новости Москвы , Видео , Погода , РИА Новости
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