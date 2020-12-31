В Москве начался ледяной дождь

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Москве начался ледяной дождь. Сотрудники МЧС предупреждают об образовании гололедицы. Водителей просят снизить скорость и не совершать резких маневров на дорогах. Тем временем в четверг в городе установится облачная. Днем температура воздуха в столице будет около 0 до +2 градусов, по области — от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%, говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики предупреждают, что влажно-прохладная с понижением содержания кислорода погода может негативно сказаться на метеозависимых людях и с хроническими заболеваниями.