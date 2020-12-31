В Москве начался ледяной дождь. Сотрудники МЧС предупреждают об образовании гололедицы. Водителей просят снизить скорость и не совершать резких маневров на дорогах. Тем временем в четверг в городе установится облачная. Днем температура воздуха в столице будет около 0 до +2 градусов, по области — от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%, говорится на портале "Метеоновости".
Синоптики предупреждают, что влажно-прохладная с понижением содержания кислорода погода может негативно сказаться на метеозависимых людях и с хроническими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что уходящий год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений. По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в Москве был 2019 год, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса. Как отметил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, рекорд 2020 года обусловлен аномально теплой и почти бесснежной зимой.