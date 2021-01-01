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Погода в Москве: москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Москвичей предупредили о резком похолодании
Фото: РИА Новости
К рождественским праздникам в Москву придут морозы, рассказал в беседе с "НСН" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, с 5 января в столице изменится синоптическая ситуация.

"На столицу постепенно начнет оказывать влияние более холодный гребень антициклона с северо-востока, и это станет причиной постепенного понижения температуры в предрождественские дни", — рассказал Леус.

Специалист прогнозирует, что днем похолодает до минус четырех, ночью — до минус шести. При этом к 7 января в Москву могут прийти рождественские морозы.

"Ожидается, что в этот день температура воздуха опустится до отметки -10 градусов, да и днем существенно теплее не будет", — отметил он.

Леус подчеркнул, что первые три-четыре дня 2021 года пройдут под влиянием теплого и влажного атлантического воздуха.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Кушва , Свердловская Область
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