Москвичам напомнили о правилах вакцинации от COVID-19 

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Вечерняя Москва: последние новости

Петр Бирюков предостерег москвичей от мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков

Доступ граждан на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен

Что будет работать 31 декабря в Москве: подробный гид