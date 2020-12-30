Пробки на дорогах оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Гольяново, Метрогородок), на северо-востоке (в районах Лосиноостровский, Бибирево и Лианозово).

На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Гольяново, Метрогородок), на северо-востоке (в районах Северное Медведково, Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, Мира.

Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, Большом Москворецком мосту, на Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Котельнической набережных, на ул. Балчуг, Знаменка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Маросейка, Варварка, Ильинка, Большая Дмитровка, а также на Новой площади, в Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит пять баллов.