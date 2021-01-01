Дороги в Москве свободны в первый день нового года 

Все новости на карте

Загруженность столичных дорог утром в пятницу оценивается в 0 баллов из 10 возможных, дороги полностью свободны, согласно сервису «Яндекс. Пробки».

Утром первого дня нового года в городе не наблюдается пробок, дороги свободны для движения автомобилей. На некоторых участках дорог ограничено автомобильное движение из-за ремонтных или строительных работ. В последнюю неделю года в Москве наблюдались традиционные предновогодние пробки. Загруженность дорог достигала 9 баллов.