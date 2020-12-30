На улице Неглинной в центре Москвы парализовано движение из-за очереди на парковку у ЦУМа 

Желающие совершить покупки перед Новым годом парализовали движение на Неглинной улице в Москве. На парковке у ЦУМа практически нет свободных мест, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Час парковки перед ЦУМом стоит 900 рублей, но, несмотря на это, паркинг практически весь заполнен, отмечается в сообщении.
LIFE SHOT также опубликовал видео пробки из дорогих машин, желающих заехать на парковку у ЦУМа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин исключил введение платного въезда в Москву, вопреки своим предыдущим заявлениям в августе 2018 года. Градоначальник отметил, что московские парковки, в том числе платные, переполнены, но введение платы за въезд в город не планируется.