Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

На улице Неглинной в центре Москвы парализовано движение из-за очереди на парковку у ЦУМа 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Желающие совершить покупки перед Новым годом парализовали движение на Неглинной улице в Москве. На парковке у ЦУМа практически нет свободных мест, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Час парковки перед ЦУМом стоит 900 рублей, но, несмотря на это, паркинг практически весь заполнен, отмечается в сообщении.
LIFE SHOT также опубликовал видео пробки из дорогих машин, желающих заехать на парковку у ЦУМа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин исключил введение платного въезда в Москву, вопреки своим предыдущим заявлениям в августе 2018 года. Градоначальник отметил, что московские парковки, в том числе платные, переполнены, но введение платы за въезд в город не планируется.
Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ЦУМ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
00:35
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
Происшествия В мире
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
02:02
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
Происшествия
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
00:58
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
Происшествия В мире
Мужчины устроили побоище в вагоне метро в Москве
00:40
Мужчины устроили побоище в вагоне метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Трактор ушел под лед в центре Москвы
00:51
Трактор ушел под лед в центре Москвы
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение