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Москва

Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь
Фото: Вечерняя Москва
Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро и в три часа ночи — мосты в центральной части города, — рассказал Петр Бирюков. — Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение, и вся подсветка будет работать до утра".

Заместитель мэра сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.

"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение — это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", — отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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