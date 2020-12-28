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Москва

Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь будут работать только до 23:00 

ТАСС и ещё 5 40 минут назад
Власти Москвы разрешили прогулки по улицам в новогоднюю ночь
Фото: РИА Новости
Рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать для посетителей только до 23:00 мск. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".

"Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни (до 15 января — прим. ТАСС) пока работают в Москве до 23:00 мск. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25% от вместимости зала", — сказал Немерюк.

Прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, но организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет.

"Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля "Путешествие в Рождество", не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается", — сообщил Немерюк.

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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Немерюк , ИТАР-ТАСС
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