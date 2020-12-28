Пассажиры метро могут приобрести праздничные билеты

Пассажиры столичного метро могут приобрести праздничные проездные билеты, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня в кассах мосметро появились праздничные Единые, а уже завтра можно будет приобрести и новогодние Тройки", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что тираж новогодних Единых составляет 800 тысяч экземпляров, праздничных Троек — 10 тысяч.

Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.

Кроме того, в новогоднюю ночь на МЦД запустят дополнительные рейсы. Узнать расписание всех станций можно в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.