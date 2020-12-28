Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Пассажиры метро Москвы могут приобрести праздничные проездные билеты 

Москва24 2 часа назад
Пассажиры метро могут приобрести праздничные билеты
Фото: mosmetro.ru
Пассажиры столичного метро могут приобрести праздничные проездные билеты, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня в кассах мосметро появились праздничные Единые, а уже завтра можно будет приобрести и новогодние Тройки", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что тираж новогодних Единых составляет 800 тысяч экземпляров, праздничных Троек — 10 тысяч.
Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.
Кроме того, в новогоднюю ночь на МЦД запустят дополнительные рейсы. Узнать расписание всех станций можно в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Москва24: последние новости
Власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь Власти Москвы рассказали о работе развлекательных заведений в новогоднюю ночь Автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте Автомобиль сбил насмерть пешехода на Кутузовском проспекте Москвичей предупредили о гололедице и ветре Москвичей предупредили о гололедице и ветре
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение