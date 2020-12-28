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Погода в Москве: Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится аномальный холод 

Москва24 1 час назад
Уходящий год станет рекордным по теплу в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В начале последней недели уходящего года синоптики предсказали в столичном регионе аномальные холода: в Москве ожидается крепкий мороз. Рассказываем, сколько продержится такая погода, а также разбираемся, как случайно не получить обморожения и не заболеть перед Новым годом.

Предновогодние морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине недели в столичном регионе ожидаются аномальные холода. При этом установится в основном солнечная погода, так как будет преобладать антициклон, подчеркнул он.
На сайте Гидрометцентра России указано, что ночью 29 декабря температура может опуститься до минус 12 градусов. Отмечается, что с утра того же дня в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы.

Период предупреждения — с 9:00 29 декабря до 9:00 30 декабря. Местами гололедица: период предупреждения — до 12:00 30 декабря — из сообщения Гидрометцентра России

Что касается 30 декабря, то в Москве синоптики ожидают от 6 до 8 градусов мороза ночью, а днем — от 0 до -2 градусов. На фоне похолодания в городе даже была повышена температура в системе отопления. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 106-107 градусов", — пояснил он.

Вместе с тем, по данным столичного метеобюро, уходящий год в Москве станет рекордным по теплу и по количеству выпавших осадков. Среднесуточная температура воздуха в городе может достигнуть 7,9 градуса, что на три градуса больше нормы. Таким образом, этот год станет самым теплым с 1879 года. Кроме того, с начала года в столице выпало порядка 886,7 миллиметра осадков — это даже больше, чем в рекордно сыром 2016 году.

Какую погоду ждать в следующем году?

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков в беседе с Москвой 24 подтвердил, что крепкие морозы в городе не задержатся надолго.

"В четверг мы ожидаем температуру около нуля, а в новогоднюю ночь — 0… -2. В первый день 2021 года температура также будет близка к нулю, и в течение следующих нескольких суток она останется на уровне от нуля до -3 градусов. Только к середине первой половины новогодней недели температура станет понижаться, но несущественно: будет в пределах -3… -5 градусов", — пояснил синоптик.

Синенков добавил, что на этой и следующей неделе сильных осадков ожидать не стоит, хотя и будут небольшие снегопады. "Они немного увеличат высоту снежного покрова, хотя погода будет облачная. Речь идет об 1–3 сантиметрах снега, не выше", — подчеркнул собеседник Москвы 24.

В новогоднюю ночь тоже будет небольшой снегопад: большие снежинки будут медленно опускаться из низких облаков.

Александр Синенков, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 дала советы, как не заболеть в морозную погоду. По ее словам, в таких условиях переохлаждение практически всегда перетекает в ОРВИ. Она порекомендовала при малейших проявлениях простуды не выходить на улицу, а оставаться дома.
"Если одеться хорошо, то можно погулять на свежем воздухе, но не больше часа. На прогулку лучше не надевать несколько слоев одежды, более эффективным будет теплый свитер и непродуваемая куртка: наши морозы обычно сопровождаются высокой влажностью и сильным ветром. Также обязательно нужен шарф, шапка и самая теплая обувь, так как много обуви рассчитано на еврозиму, а мы все-таки живем в России. Обувь должна быть с натуральным утеплителем, а на ногах — хлопчатобумажные носки, желательно две пары: если одни намокнут, вторые сохранят тепло", — рассказала терапевт.

Самое главное — одеваться по погоде и не ходить с голыми щиколотками, как любит молодежь.

Людмила Лапа, врач-терапевт
Также врач отметила, что в сильный мороз медицинскую маску не стоит носить на улице, если нет скопления людей, — она быстро промокает, замерзает и становится неэффективной. Кроме того, по словам специалиста, в такую погоду рекомендуется заниматься активными видами спорта.

"Так как в морозы воздух более чистый, то это прекрасное время, чтобы погулять, не надевая маску. Ведь на холоде воздух становится чище, все грибки и вирусы погибают. Кроме того, всегда будут полезны лыжи, коньки с соблюдением безопасного расстояния", — подчеркнула врач.

Собеседница Москвы 24 добавила, что если человек все-таки перемерз и заболел, то лучше вызвать на дом врача.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , Роман Вильфанд
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