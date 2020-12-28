Температуру в системе отопления увеличили из‑за похолодания

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В связи с похолоданием в системе отопления столицы повысили температуру, регуляция тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Он добавил, что технологические режимы системы центрального отопления выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

Задания на изменение режима в системе отопления выдают ответственным службам на основании краткосрочного прогноза погоды заранее. Корректировка отпуска тепла производится под контролем диспетчерских служб в автоматически на основании показателей температурных датчиков.