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Москва

Температуру в системе отопления Москвы увеличили из‑за похолодания 

РИАМО 3 часа назад
Температуру в системе отопления увеличили из‑за похолодания
Фото: depositphotos.com
В связи с похолоданием в системе отопления столицы повысили температуру, регуляция тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что технологические режимы системы центрального отопления выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
Задания на изменение режима в системе отопления выдают ответственным службам на основании краткосрочного прогноза погоды заранее. Корректировка отпуска тепла производится под контролем диспетчерских служб в автоматически на основании показателей температурных датчиков.
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Новости Москвы , Погода , Петр Бирюков
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