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Погода в Москве: Москвичей предупредили о гололедице и ветре 

Москва24 6 часов назад
Москвичей предупредили о гололедице во вторник
Фото: ТАСС
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области с утра 29 декабря из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Период предупреждения с 9:00 29 декабря до 9:00 30 декабря. Местами гололедица: период предупреждения до 12:00 30 декабря", — уточняется в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ночью без осадков, в городе будет до минус 12 градусов. В Подмосковье ожидается до минус 15 градусов. Днем в Москве местами будет небольшой снег, столбики термометров покажут до минус 7 градусов. В среду днем потеплеет до нуля градусов в Москве, по области аналогично.
Ранее синоптик рассказала о похолодании в начале недели. Также ожидается высокая влажность — 85%. ​​
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