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Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Москве 

Мослента 1 час назад
Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Москве
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»
За последние сутки в Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции стопкоронавирус.рф.
Всего в столице насчитывается 792 457 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за время пандемии в городе скончались 10 989 человек с COVID-19 (76 за последние сутки). На лечении находятся 171 698 человек.
В Московской области за сутки выявлено 1606 случаев заражения коронавирусом, 150 688 — с начала пандемии. Умерло в регионе 2832 человека, лечение проходят 39 894 человека.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса в столице. «Наверное, к середине — концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», — предположила она.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Московская область
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