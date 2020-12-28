Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом в Москве 

За последние сутки в Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликованы на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции стопкоронавирус.рф.

Всего в столице насчитывается 792 457 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за время пандемии в городе скончались 10 989 человек с COVID-19 (76 за последние сутки). На лечении находятся 171 698 человек.

В Московской области за сутки выявлено 1606 случаев заражения коронавирусом, 150 688 — с начала пандемии. Умерло в регионе 2832 человека, лечение проходят 39 894 человека.