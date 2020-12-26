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Москва

В Москве в баре Mendeleev нашли тайные комнаты для нарушений ковид-мер 

Майк Габриелян 1 час назад
В Москве в баре Mendeleev нашли тайные комнаты для нарушений ковид-мер
Фото: РИА Новости
В Москве нашли «тайные комнаты» в баре Mendeleev. Там обслуживали посетителей после 23:00 в нарушение карантинных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский, передает РИАМО.
Сначала сотрудники ОАТИ и полиция кувалдой сломали замок на двери бара и нашли нарушения коронавирусных мер в основных помещениях заведения. В три часа ночи инспекция вновь пришла в бар. Там никого не было, свет не горел.
Однако у инспекторов была информация о тайных комнатах с посетителями. Около 70 человек действительно нашли в небольшом помещении запертыми. Они распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была высокой: некоторые сидели друг у друга на коленях.
Теперь бару грозит штраф до 1 млн рублей.
Сайт Restoclub сообщает, что Mendeleev принадлежит Аркадию Новикову и относится к формату speak easy. Исторически так назывались подпольные клубы в США времен сухого закона, нелегально продающие алкоголь. Сегодня же спикизи-барами считаются полузакрытые места для своих. На входе работает строгий фейсконтроль и дресс-код.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве ОМОН вскрыл двери тайно работавшего бара «Квартира».
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Новости Москвы , Аркадий Новиков
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