В Москве в баре Mendeleev нашли тайные комнаты для нарушений ковид-мер 

Москве нашли «тайные комнаты» в баре Mendeleev. Там обслуживали посетителей после 23:00 в нарушение карантинных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский, передает РИАМО

Сначала сотрудники ОАТИ и полиция кувалдой сломали замок на двери бара и нашли нарушения коронавирусных мер в основных помещениях заведения. В три часа ночи инспекция вновь пришла в бар. Там никого не было, свет не горел.

Однако у инспекторов была информация о тайных комнатах с посетителями. Около 70 человек действительно нашли в небольшом помещении запертыми. Они распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была высокой: некоторые сидели друг у друга на коленях.

Теперь бару грозит штраф до 1 млн рублей.

Сайт Restoclub сообщает , что Mendeleev принадлежит Аркадию Новикову и относится к формату speak easy. Исторически так назывались подпольные клубы в США времен сухого закона, нелегально продающие алкоголь. Сегодня же спикизи-барами считаются полузакрытые места для своих. На входе работает строгий фейсконтроль и дресс-код.