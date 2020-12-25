В Москве пробки достигли 9 баллов 

Москве выпало 8 сантиметров снега, все системы энергообеспечения и теплоснабжения столицы работают в штатном режиме. Загруженность столичных дорог достигла девяти баллов по 10-балльной шкале.

На улицу вышло более 9 тысяч единиц различной снегоуборочной техники, к работе было привлечено более 40 тысяч рабочих. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство города готовы к любым погодным условиям, добавил чиновник.

Работники ЖКХ чистят крыши жилого и нежилого фонда, последствия сильного снегопада продолжают ликвидировать. В Подмосковье движение транспорта затруднено. Власти призывают водителей пользоваться общественным транспортом.

Свыше 2,6 тысяч дорожных рабочих и более 1,8 тысяч единиц спецтехники задействовали в уборке подмосковных дорог.