Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве пробки достигли 9 баллов 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Москве пробки достигли 9 баллов
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Москве выпало 8 сантиметров снега, все системы энергообеспечения и теплоснабжения столицы работают в штатном режиме. Загруженность столичных дорог достигла девяти баллов по 10-балльной шкале.
На улицу вышло более 9 тысяч единиц различной снегоуборочной техники, к работе было привлечено более 40 тысяч рабочих. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство города готовы к любым погодным условиям, добавил чиновник.
Работники ЖКХ чистят крыши жилого и нежилого фонда, последствия сильного снегопада продолжают ликвидировать. В Подмосковье движение транспорта затруднено. Власти призывают водителей пользоваться общественным транспортом.
Свыше 2,6 тысяч дорожных рабочих и более 1,8 тысяч единиц спецтехники задействовали в уборке подмосковных дорог.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о влиянии циклона «Грета» на погоду в столичном регионе. В субботу циклон развернется к столице холодной частью и снег станет небольшим и локальным. Температура будет опускаться в зону отрицательных температур до -1, 1 градус будут показывать термометры в течение суток.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве пробки достигли 9 баллов В Москве пробки достигли 9 баллов За прошедшие сутки в Москве умерли 73 пациента с COVID-19 За прошедшие сутки в Москве умерли 73 пациента с COVID-19 В Москве открылась развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе В Москве открылась развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение