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Москва

Новогодняя елка ТАСС украсила ГУМ 

ТАСС 1 час назад
Новогодняя елка ТАСС украсила ГУМ
Фото: ТАСС
ТАСС принимает участие в выставке "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Хвойная красавица агентства разместилась на 1-й линии рядом с другими новогодними елками от партнеров главного универсального магазина страны.
На елочных игрушках, выполненных в форме мешка Деда Мороза, — самые главные пожелания от ТАСС для всех жителей страны: хороших новостей в наступающем году.
Выставка-парад новогодних елок проходит в ГУМе более 10 лет и неизменно вызывает интерес посетителей, создавая предпраздничное настроение и массу положительных эмоций. В негласном соревновании в моде, креативе и дизайне принимают участие десятки известных российских и зарубежных брендов, а также медиа. При этом ни одна елка не повторяется — для каждой ежегодно изготавливается эксклюзивный наряд и разрабатывается оформление.
Увидеть "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" можно до середины января 2021 года.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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