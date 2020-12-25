Новогодняя елка ТАСС украсила ГУМ 

ТАСС принимает участие в выставке "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади". Хвойная красавица агентства разместилась на 1-й линии рядом с другими новогодними елками от партнеров главного универсального магазина страны.

На елочных игрушках, выполненных в форме мешка Деда Мороза, — самые главные пожелания от ТАСС для всех жителей страны: хороших новостей в наступающем году.

Выставка-парад новогодних елок проходит в ГУМе более 10 лет и неизменно вызывает интерес посетителей, создавая предпраздничное настроение и массу положительных эмоций. В негласном соревновании в моде, креативе и дизайне принимают участие десятки известных российских и зарубежных брендов, а также медиа. При этом ни одна елка не повторяется — для каждой ежегодно изготавливается эксклюзивный наряд и разрабатывается оформление.

Увидеть "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" можно до середины января 2021 года.