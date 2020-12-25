В Москве запустили новогодний транспорт 

"Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей такой ноткой, настроением перед Новым годом", — заявил Собянин.