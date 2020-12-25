В Москве запустили новогодний транспорт 

Сергей Собянин осмотрел новогодний общественный транспорт — электробусы, специально украшенные к Новому году.
Мэр Москвы поблагодарил работников транспортного комплекса столицы и заявил, что сотрудники мужественно справлялись с теми проблемами, которые принес 2020 год.
"Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей такой ноткой, настроением перед Новым годом", — заявил Собянин.