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Москва

В Москве запустили новогодний транспорт 

Москва24 и ещё 5 2 часа назад
В Москве запустили новогодний транспорт
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин осмотрел новогодний общественный транспорт — электробусы, специально украшенные к Новому году.
Мэр Москвы поблагодарил работников транспортного комплекса столицы и заявил, что сотрудники мужественно справлялись с теми проблемами, которые принес 2020 год.

"Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок: хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей такой ноткой, настроением перед Новым годом", — заявил Собянин.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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