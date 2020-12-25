Переселение по программе реновации стартовало в Зеленограде, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Таким образом, ЗелАО стал десятым округом, в котором происходит реализация программы расселения. Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что всего в Зеленограде под расселение попадают 34 жилых дома. Из них пять начинают переселение.

"Под заселение переданы три новостройки по адресам: Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935 и Солнечная аллея, корпус 934", — отметил Левкин.

Он добавил, что планируется расселить около 300 семей, которые проживают по домам 12а, 12б, 14, 14а и 16 на Заводской улице. Всего по программе реновации должны получить новые квартиры свыше 7 тысяч человек ЗелАО. Для строительства подобрано девять стартовых площадок.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Донском районе в 2022 году. Сейчас там ведутся работы по освобождению строительной площадки, а также вынос из пятна застройки инженерных коммуникаций.