Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце» 

«Лауреатами премии стали два московских школьника. Один них — 13-летний москвич Дима Мешков. В мае прошлого года он помог вытащить из трехметрового дренажного колодца провалившуюся туда маленькую девочку. А восьмиклассник Никита Черненко во время отдыха в Республике Хакасии смог реанимировать ребенка, упавшего в реку. Он удалил из легких воду и восстановил дыхание мальчика. Оказывать первую помощь Никита научился в школе на занятиях кружка по туризму. Среди лауреатов «Горячего сердца» есть и представители общественных движений и организаций, которые занимаются продвижением идей развития сферы добрых дел, помощи другим людям», — говорится в сообщении.