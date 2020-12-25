Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце» 

«Лауреатами премии стали два московских школьника. Один них — 13-летний москвич Дима Мешков. В мае прошлого года он помог вытащить из трехметрового дренажного колодца провалившуюся туда маленькую девочку. А восьмиклассник Никита Черненко во время отдыха в Республике Хакасии смог реанимировать ребенка, упавшего в реку. Он удалил из легких воду и восстановил дыхание мальчика. Оказывать первую помощь Никита научился в школе на занятиях кружка по туризму. Среди лауреатов «Горячего сердца» есть и представители общественных движений и организаций, которые занимаются продвижением идей развития сферы добрых дел, помощи другим людям», — говорится в сообщении.
«Эта премия — показатель благородства нашей молодежи. Их отзывчивость, человечность, готовность не раздумывая жертвовать ради спасения и блага окружающих достойны тысячи похвал и наград. Мы гордимся, что есть такие люди. И самое главное — их много», — подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, слова которой приводятся в материале.