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Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце» 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце»
Фото: РИА Новости
В Москве подвели итоги ежегодной Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», среди ее лауреатов — два столичных школьника и представители общественных организаций города. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Лауреатами премии стали два московских школьника. Один них — 13-летний москвич Дима Мешков. В мае прошлого года он помог вытащить из трехметрового дренажного колодца провалившуюся туда маленькую девочку. А восьмиклассник Никита Черненко во время отдыха в Республике Хакасии смог реанимировать ребенка, упавшего в реку. Он удалил из легких воду и восстановил дыхание мальчика. Оказывать первую помощь Никита научился в школе на занятиях кружка по туризму. Среди лауреатов «Горячего сердца» есть и представители общественных движений и организаций, которые занимаются продвижением идей развития сферы добрых дел, помощи другим людям», — говорится в сообщении.

Так, наградой были отмечены представители поискового отряда «Дозор» колледжа автоматизации и информационных технологий №20. Кроме того, лауреатом в этом году стал Всероссийский студенческий корпус спасателей.

«Эта премия — показатель благородства нашей молодежи. Их отзывчивость, человечность, готовность не раздумывая жертвовать ради спасения и блага окружающих достойны тысячи похвал и наград. Мы гордимся, что есть такие люди. И самое главное — их много», — подчеркнула председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, слова которой приводятся в материале.

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Новости Москвы , Екатерина Драгунова , Республика Хакасия
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